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Длинный Первомай порушил планы многих россиян

18% россиян изменили свои планы на майские праздники, узнав, что они продлятся 10 дней. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

После объявления 1—10 мая выходными, 18% россиян пересмотрели свои планы на эти дни. Часть опрошенных рада дополнительному отдыху: «Появилась возможность выбраться на природу»; «Больше времени проведу в поездках». Для других же ситуация оказалась не столь радужной: «Поликлиника отказывает в процедурах на основании продления выходных»; «"Подарок" для честных бизнесменов. Из чего платить зарплату в эти дни? Бюджетом это не предусмотрено».

Отвечая на открытый вопрос, о том, где именно они собираются провести майские праздники, россияне стали чаще говорить о поездках на дачу: до указа Владимира Путина на дачу собирались 11% опрошенных, сейчас — 13% («Больше времени уделю подсобному хозяйству»). О планах провести 1—10 мая в родном городе также стали говорить чаще (52 и 55% соответственно): «Буду делать косметический ремонт в квартире». Незначительно увеличилось число граждан, планирующих выезд на природу (6 и 7%), а также поездку в другой город или путешествие в пределах страны (2 и 3%).

До объявления каникул работать в майские праздники собиралось максимальное с 2012 года число россиян (17%), сейчас их количество снизилось до 13%.

27 апрель 09:09 | : Будни

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