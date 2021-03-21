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Мэр Архангельска сказал всем спасибо и анонсировал следующий субботник

На улицах, в парках и скверах, во дворах и у административных зданий в минувшую субботу трудилось порядка 10 тысяч горожан. Многие организации и компании вышли на весеннюю уборку целыми коллективами, а жители – семьями. Результат столь масштабной работы очевиден: в городе стало намного чище!

- Хочу горячо и искренне поблагодарить каждого, кто вышел в свой двор или на уборку общественных пространств. Субботник удался, прошел на ура. Во всех округах жители охотно откликнулись на призыв к весенней уборке. По нашим оценкам во дворах работали порядка пяти тысяч человек. Спасибо вам, вместе нам удалось сделать общее большое дело, - обратился к участникам субботника глава Архангельска Дмитрий Морев.

В этом году удалось организовать оперативный вывоз наполненных мешков. С центральных улиц они уже практически убраны за воскресенье, и продолжается вывозка с территорий общего пользования, от контейнерных площадок во дворах. Администрация Архангельска благодарит за помощь в вывозке мешков Мезенское дорожное управление, «Экоинтегратор», «Экопрофи», «САХ», «Архкомхоз», «РВК-Архангельск».

Следующий субботник планируется провести 8 мая – в канун Дня Победы.

26 апрель 12:02 | : Будни

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