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Не все россияне рады длинному Первомаю

Служба Исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила реакцию и планы компаний-работодателей в отношении увеличения праздничных дней в мае 2021. Экспресс-опрос проводился с 23 по 25 апреля 2021 года среди порядка 200 представителей работодателей.

Выяснилось, что 38% работодателей однозначно не поддерживают решение увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% опрошенных высказали в целом отрицательное отношение. Однозначную поддержку данная инициатива нашла среди 23% работодателей, 15% респондентов в целом ее поддерживают. 2% работодателей затруднились с ответом.

Половина (54%) опрошенных представителей компаний-работодателей еще не приняли решение о том, будут ли их компании работать в период с 1 по 10 мая или сделают эти дни для своих сотрудников выходными. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.

Кроме того, эксперты hh.ru подготовили подсказку, как просчитать, какую зарплату получат те, кто еще и собрался в отпуск в мае. Так, если раньше в мае из-за праздников было, как правило, 19 рабочих дней, то в этом году их официально 15, а значит и доход отпускников в зависимости от формата каникул (оплачиваемые или нет) будет разным. Как посчитать, сколько вы получите за май, читайте в статье. Время чтения – 3 минуты. 

26 апрель 10:53 | : Будни

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