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Растеклась по Поморью зараза: +70 новых коронавирусных за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 41 человек. А всего с начала пандемии вылечились 59367 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.


В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 70 новых случаев COVID-19.


Среди новых заболевших:


23 архангелогородца;


8 жителей г. Котласа;


7 северодвинцев (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);


по 5 новых случаев выявлено в Устьянском и Шенкурском районах;


по 4 – в Вельском и Красноборском;


3 – в Холмогорском районе;


по 2 – в городах Мирном и Новодвинске, а также в Вилегодском и Мезенском районах;


по 1 – в г. Коряжме, а также в Котласском и Плесецком районах.


24 апрель 15:17 | : Будни

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