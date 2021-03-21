Растеклась по Поморью зараза: +70 новых коронавирусных за сутки

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 41 человек. А всего с начала пандемии вылечились 59367 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 70 новых случаев COVID-19.
Среди новых заболевших:
23 архангелогородца;
8 жителей г. Котласа;
7 северодвинцев (трое из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
по 5 новых случаев выявлено в Устьянском и Шенкурском районах;
по 4 – в Вельском и Красноборском;
3 – в Холмогорском районе;
по 2 – в городах Мирном и Новодвинске, а также в Вилегодском и Мезенском районах;
по 1 – в г. Коряжме, а также в Котласском и Плесецком районах.