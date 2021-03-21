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"Дождались!". Народ радуется длинному Первомаю

Владимир Путин подписал указ, согласно которому майские каникулы продлятся с 1 по 11 мая. Согласно опросу, об этом мечтал каждый второй россиянин. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Идею увеличить продолжительность майских праздников поддерживает в общей сложности половина населения страны (50%): 38% считают, что нужно продлить майские праздники, сохранив при этом длинные каникулы на Новый год, тогда как 12% уверены, что необходимо добавить выходные дни в мае, сократив их число в январе. По мнению 17% респондентов, длинные майские праздники не нужны, а вот новогодние каникулы стоит оставить. Столько же (17%) россиян убеждены, что стране не требуются ни майские, ни новогодние каникулы.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают идею продолжительного отдыха в мае без ущерба для новогодних каникул (40% против 37%) и чаще голосуют за то, чтобы оставить все как есть (18% против 15% соответственно).

Россияне в возрасте до 34 лет чаще других выступают за продление майских и сохранение новогодних праздников (41%). Среди опрошенных от 45 лет больше тех, кто поддерживает идею дополнительных выходных в мае, но лишь при условии сокращения их числа в январе (18%), а также тех, кто уверен, что каникулы не нужны ни на Новый год, ни на майские праздники (22%).

Респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. чаще граждан с более высоким уровнем дохода убеждены, что нужно оставить все как есть (22%), а опрошенные, чей доход превышает 80 тыс. руб., — что россиянам не стоит долго отдыхать ни в мае, ни в декабре (23%).

23 апрель 13:56 | : Будни

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