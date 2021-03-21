COVID today.72 заболевших за сутки в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области заразились COVID-19 72 человека. Поправились 57.
В новом списке пленников коронавируса:
- 38 архангелогородцев;
- 8 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- 6 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
- по 4 — в Котласе и Вельском районе;
- по 2 — в Мирном и Устьянском районе;
- по 1 — в Коряжме, а также в Вилегодском, Мезенском, Няндомском, Пинежском, Холмогорском, Шенкурском и Виноградовском районах.