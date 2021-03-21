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COVID today.72 заболевших за сутки в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области заразились COVID-19 72 человека. Поправились 57.

В новом списке пленников коронавируса:

  • 38 архангелогородцев; 
  • 8 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА); 
  • 6 новых случаев выявлено в Плесецком районе; 
  • по 4 — в Котласе и Вельском районе; 
  • по 2 — в Мирном и Устьянском районе; 
  • по 1 — в Коряжме, а также в Вилегодском, Мезенском, Няндомском, Пинежском, Холмогорском, Шенкурском и Виноградовском районах.

 

23 апрель 13:38 | : Будни

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