"Сельские святыни нужно спасать". Наши в Общественной палате РФ

Проекты по сохранению сельских храмов, а также проблемы восстановления уникальных святынь в глубинке обсудили в Общественной Палате России на конференции «Возрождение сельских храмов — мощный духовный катализатор для будущего России».
Архангельскую митрополию на встрече представил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. Взглядом на животрепещущую тему поделились представители из десяти регионов России — священнослужители, сотрудники некоммерческих и общественных организаций, добровольцы. Делились зачастую с трепетом и болью, ведь на сегодня более 8 000 церквей в провинции находятся в аварийном и руинированном состоянии.
Открывшие конференцию епископ Плесецкий и Каргопольский Александр и председатель правления Женского православно-патриотического общества Галина Ананьина сошлись во мнении, что сельские святыни нужно спасать, иначе их утрата рано или поздно скажется на духовном состоянии всего общества. А ведь ежегодно разрушаются десятки старинных сельских храмов, являющихся культурным и архитектурным достоянием страны.
Президент Благотворительного фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов представил проект по созданию электронного реестра, содержащего визуальные цифровые образы всех российских храмов. На основе цифровых данных станет возможным проводить ремонт и реставрацию разрушающихся храмов в соответствии с традициями православного зодчества и возводить новые церкви.
В свою очередь, директор фонда «Белый Ирис» Ольга Шитова отметила, что «запас прочности у сельских храмов невелик».
«Сохранению храмов в селах уделяется крайне мало внимания. Работы по консервации проводятся на десятках объектов в год, эти темпы недостаточны, когда в стране более восьми тысяч аварийных храмов. Если не принять экстренных мер, то большая часть старинных церквей обречена на полное разрушение», — подчеркнула она.
Со своей стороны, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве протоиерей Алексий Яковлев рассказал о масштабном проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». По его словам, за 14 лет организовано более 400 экспедиций по спасению северных храмов. Только в прошлом году активисты провели сохранные работы в 32 церквях и часовнях.
Конкретный региональный пример по ситуации с разрушающимися сельскими храмами привел настоятель храма Преображения Господня села Нижние Прыски Козельской епархии иерей Тихон Худяков, переживающий за судьбу святынь Калужской области.
«На 400 действующих церквей около 150 руинированных. С каждым годом состояние зданий ухудшается, рушатся своды и стены», — сообщил отец Тихон, предложив создать общественное движение, в основу которого ляжет идея «восстановление заброшенных храмов через молитву».
А вот староста села Новофетинино Леонид Николаенко считает, что к возрождению церквей нужно «подъезжать» со стороны дорог.
«Необходима федеральная программа строительства дорог в селах и деревнях, именно это предотвратит их вымирание», – уверен сельский староста.
В числе других участников конференции о своих проектах по сохранению сельских храмов рассказали: настоятель Введенского храма села Козлово Тверской области протоиерей Димитрий Лихачев (проект «Наследие»), древлехранитель Псковской митрополии монах Антоний (Воеводин) (масштабный проект по восстановлению порушенных святынь и школа волонтеров «Наследие»), пресс-секретарь Ярославской митрополии иерей Александр Сатомский (миссионерская практика Ярославской духовной семинарии) и многие другие.
По итогам конференции подготовлена резолюция, которая будет направлена в профильные инстанции для проработки предложений по внесению изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность по сохранению культурного наследия.
Конференция прошла в преддверии Международного дня охраны памятников и исторических мест, а организаторами ее выступили Женское православно-патриотическое общество и фонд «Сохранение культурного наследия “Белый Ирис”» при содействии Комиссии по вопросам развития культуры и духовного наследия Общественной палаты РФ и участии Патриаршего совета по культуре.
Проведение конференции приветствовали Министерство культуры и Министерство сельского хозяйства России.