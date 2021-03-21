Группа «Аквилон» оказала помощь Архангельской областной больнице

Сегодня председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов передал руководству учреждения холодильники, которые дополнят оснащение двух отделений, где оказываю помощь пациентам с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Как рассказал заместитель главного врача по качеству и безопасности медицинской деятельности Виктор Амосов, сегодня в стационаре развернуто 300 коек для заболевших коронавирусом. В «красной зоне» трудятся 235 медработников.
- К нам поступают самые тяжёлые пациенты. Часто COVID-19 вызывает обострение других заболеваний. Медицинский персонал работает с полной отдачей. Сейчас у нас 177 пациентов с коронавирусом, цифра меняется ежедневно. А с начала эпидемиологического периода в марте прошлого года в больнице пролечено и выписано с выздоровлением почти 5 тыс. человек, - отметил Виктор Амосов.
Из-за ограничительных мер родственникам пациентов посещения запрещены. Можно только передавать продукты, бесконтактным способом. И их нужно где-то хранить. Шесть холодильников поступить в инфекционное отделение четыре - в пульмонологию.
- Палаты есть разные - вместимостью от трех и до шести человек. Холодильники будут располагаться частью в коридорах, а часть - в палатах. Это существенная поддержка для обеспечения комфортного пребывания пациентов в больнице, ведь находятся они у нас минимум две недели, - рассказал заведующий пульмонологическим отделением Андрей Неминущий.
Группа «Аквилон» не в первый раз помогает АОКБ. Накануне нового года коллектив компании собрал средства на праздничные подарки медикам, работающим в «красной зоне» Архангельской областной клинической больницы.
- Наши медики достойно, мужественно выполняют свой долг. Они не просто лечат и помогают, они буквально спасают жизни тысяч людей: тех, кто столкнулся с коронавирусом, и тех, кому угрожают другие серьезные заболевания. Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией. А всем пациентам больницы – скорейшего выздоровления, – сказал председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.