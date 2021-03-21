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Осужденные на принудработы помогут архангельским дворникам

Прибирают улицы, очищают  от мусора  места захоронений и мемориалы, работают на территории госпиталя -  и все это по решению суда. Осужденные к обязательным работам сегодня также в рамках месячника чистоты вносят свой вклад  по наведению порядка в городских округах.

Такой вид наказания, как обязательные работы, назначается за преступления небольшой и средней тяжести, устанавливается на срок от 60 до 480 часов и отбывается не свыше четырех часов в день. Назначаемые судом обязательные работы не требуют от осужденных каких-либо профессиональных знаний и особой квалификации, поэтому могут выполняться каждым, в том числе несовершеннолетними. 

Ежедневно на уборку города привлекается около 50 человек.  Осужденные трудятся на безвозмездной основе в свободное от основной работы или учебы время, ежедневно от 2 до 4 часов. В качестве обязательных работ предлагаются общественно-полезные: благоустройство территорий, площадок, скверов, расчистка и уборка мусора, покраска объектов и прочее. 

Перечень предприятий, на которых могут быть трудоустроены осужденные к обязательным работам, утверждает в городе Архангельске глава муниципального образования "Город Архангельск", в области - главы муниципальных образований. Объектами становятся улицы и дворы, муниципальные учреждения, различные организации и объекты социальной и культурной сферы.

22 апрель 10:08 | : Будни

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