Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только 6% архангельских сидельцев привиты от коронавируса

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Прививочные мероприятия проводятся как среди личного состава, так и среди лиц, отбывающих наказание.  

Часть осужденных уже вакцинированы двукратно. Общий охват привитых составляет 6 %. За их самочувствием следят сотрудники филиалов ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России. Решение об участии в прививочных мероприятиях каждый принимает сам, оно абсолютно добровольное.

Продолжается и вакцинация сотрудников региональной уголовно-исполнительной системы. Сделать прививку можно на базе пунктов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения по месту регистрации, а также в филиалах ЦМСР. Перед медицинской манипуляцией каждый человек проходит осмотр врача для выявления противопоказаний. В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские и педагогические работники пенитенциарных учреждений УИС, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными. На сегодняшний день вакцинированы порядка 240 человек.

Как известно, сведения о больных и умерших от коронавируса в местах заключения не попадают в суточную статистику регионального оперштаба.

21 апрель 11:55 | : Будни

Главные новости


Колька (рассказ)
НТВ, которого нет. И не было...

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (241)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20