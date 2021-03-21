Только 6% архангельских сидельцев привиты от коронавируса

В учреждениях УФСИН России по Архангельской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Прививочные мероприятия проводятся как среди личного состава, так и среди лиц, отбывающих наказание.
Часть осужденных уже вакцинированы двукратно. Общий охват привитых составляет 6 %. За их самочувствием следят сотрудники филиалов ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России. Решение об участии в прививочных мероприятиях каждый принимает сам, оно абсолютно добровольное.
Продолжается и вакцинация сотрудников региональной уголовно-исполнительной системы. Сделать прививку можно на базе пунктов государственных и муниципальных учреждений здравоохранения по месту регистрации, а также в филиалах ЦМСР. Перед медицинской манипуляцией каждый человек проходит осмотр врача для выявления противопоказаний. В приоритетном порядке эту процедуру проходят медицинские и педагогические работники пенитенциарных учреждений УИС, а также те сотрудники, которые непосредственно работают с осужденными. На сегодняшний день вакцинированы порядка 240 человек.
Как известно, сведения о больных и умерших от коронавируса в местах заключения не попадают в суточную статистику регионального оперштаба.