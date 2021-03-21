Дмитрий Морев: кадры решают все. В детсадах и школах, тем более

Глава Архангельска Дмитрий Морев провел рабочее совещание с Советом руководителей муниципальных учреждений образования. В городе активно строятся новые школы и детсады, что требует дополнительных педагогических кадров. В привлечении молодых специалистов заинтересованы и учреждения, которые работают давно.
В муниципальных учреждениях образования сегодня работает 4 658 педагогов. 70% специалистов – старше 35 лет, 42% имеет стаж более 20 лет. На сегодняшний день дефицит кадров некритичный – требуется 130 педагогов, но в молодых учителях и воспитателях заинтересованы практически все школы и детские сады.
- В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школы оснащаются современным оборудованием, что актуально для работы молодых педагогов. Оказываются меры социальной поддержки: отработав первый год, учителя получают единовременную выплату 100 тыс. рублей из областного бюджета и 20 тыс. рублей – из городского. Ведется работа со студентами педагогического колледжа и САФУ. С 2019 года реализуется проект «Кадровый автобус»: будущие выпускники посещают городские школы, где директора знакомят их с работой учреждений, проводят экскурсии и отвечают на все вопросы. После снятия ограничений у нас будет возможность продолжить его не только в онлайн-режиме, - рассказала директор департамента образования Нина Филимонова.
Директора школ отметили, что молодым педагогам создаются условия для профессионального становления и роста: подбирается оптимальная нагрузка, оказывается методическая помощь, организуются курсы дополнительного обучения. Тем не менее, вопрос привлечения молодых кадров остается актуальным.
Дмитрий Морев поручил департаменту образования подготовить информацию о потребностях города в педагогических кадрах по специальностям на ближайшие годы. Данные будут направлены в САФУ, чтобы руководство вуза имело возможность планировать последующие наборы студентов.