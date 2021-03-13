Коронавирус в Поморье залип на восьмом десятке

По данным регионального оперштаба, последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 77 человек
Заболели 74 северянина. Среди них:
- 21 архангелогородец;
- 10 северодвинцев (6 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- по 6 новых случаев выявлено в Виноградовском, Плесецком и Шенкурском районах;
- 5 — в Котласе;
- 4 — в Коряжме;
- по 3 — в Мезенском и Устьянском районах;
- по 2 — в Новодвинске, а также в Красноборском и Пинежском районах;
- по 1 — в Вельском, Котласском, Каргопольском и Няндомском районах.