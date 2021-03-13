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Коронавирус в Поморье залип на восьмом десятке

По данным регионального оперштаба, последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 77 человек

Заболели 74 северянина. Среди них:

  • 21 архангелогородец;
  • 10 северодвинцев (6 из них — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
  • по 6 новых случаев выявлено в Виноградовском, Плесецком и Шенкурском районах;
  • 5 — в Котласе;
  • 4 — в Коряжме;
  • по 3 — в Мезенском и Устьянском районах;
  • по 2 — в Новодвинске, а также в Красноборском и Пинежском районах;
  • по 1 — в Вельском, Котласском, Каргопольском и Няндомском районах.

 

20 апрель 15:21 | : Будни

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