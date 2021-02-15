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Россияне одобряют действия своего начальства в период пандемии

Решения руководства компаний в «ковидный» период одобряет практически каждый второй сотрудник. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны, в течение последнего календарного года работающие в одной и той же компании.

47% сотрудников российских компаний с одобрением относятся к действиям работодателей во время пандемии коронавируса. Критикуют решения руководства 15% сотрудников российских компаний.

Женщины чаще мужчин высказывались в поддержку топ-менеджмента: 53% против 44% соответственно.

Опрошенные высоко оценивают возможность работать удаленно и тот факт, что их доходы не упали. С одобрением россияне отнеслись к принятым мерам по соблюдению противоэпидемиологического режима на рабочих местах и обеспечению необходимыми средствами защиты.

Интересно сравнить уровень поддержки работодателей по итогам кризиса 2008 года и сейчас, после года пандемии: 12 лет назад одобряли действия руководства 29%, критиковали — 43%; сейчас голоса в поддержку руководства звучат в 3 раза чаще, чем критика (47 и 15% соответственно).

18 апрель 07:13 | : Будни

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