Коронавирус в Архангельской области за сутки: +75

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 31 человек.
Одновременно выявлено 75 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
Среди новых заболевших:
- 26 архангелогородцев;
- по 9 новых случаев выявлено в Котласе и Плесецком районе;
- 8 – в Северодвинске (5 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 5 – в Коряжме;
- 4 – в Котласском районе;
- по 3 – в Новодвинске и Пинежском районе;
- по 2 – в Мирном, а также в Вельском и Красноборском районах;
- по 1 – в Верхнетоемском и Устьянском районах.