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Коронавирус в Архангельской области за сутки: +75

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровел 31 человек. 

Одновременно выявлено 75 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди новых заболевших: 

  • 26 архангелогородцев; 
  • по 9 новых случаев выявлено в Котласе и Плесецком районе; 
  • 8 – в Северодвинске (5 из заболевших – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 5 – в Коряжме; 
  • 4 – в Котласском районе; 
  • по 3 – в Новодвинске и Пинежском районе; 
  • по 2 – в Мирном, а также в Вельском и Красноборском районах; 
  • по 1 – в Верхнетоемском и Устьянском районах.
17 апрель 19:46 | : Будни

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