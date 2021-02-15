Боксер из Архангельской области порвет всех на чемпионате России

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В Подмосковном Серпухове с 26 апреля по 2 мая пройдёт чемпионат России по боксу среди молодёжи 19-22 лет. В турнире примут участие более 200 сильнейших боксёров из 51 региона страны, в том числе, Ярослав Безсолов (до 69 кг) из Архангельской области.
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Отметим, что наибольшее количество боксеров представит Москву – 27 участников. Вторая строчка в рейтинге у Санкт-Петербурга - 22 лучших спортсмена от этого региона выступит на чемпионате страны. Третье место досталось Республике Дагестан, которая привезет на чемпионат 18 спортсменов, четвертая строчка за Московской областью - 15 спортсменов и пятая – у Краснодарского края, от которого выступит 9 боксеров.
Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составит 17,5 млн рублей. Обладатели бронзовых наград первенства получат по 125 тысяч рублей, серебряных – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.
Чемпионат России пройдёт на базе дворца спорта «Надежда» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Открытие турнира состоится 26 апреля, финалы пройдут 2 мая.