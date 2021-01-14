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Начальник, бойся программиста в штате твоих сотрудников

Практически каждый четвертый трудоустроенный россиянин хотел бы стать директором компании, в которой работает. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, имеющих постоянную работу.

24% россиян хотели бы возглавить компанию, в которой работают. У 62% опрошенных нет мечты занять кресло руководителя своего предприятия или организации.

Мужчины более амбициозны: стать директором своей компании мечтают 28% против 17% среди женщин. Чем выше уровень дохода, тем чаще россияне говорили, что хотят возглавить бизнес, в котором трудятся по найму: 19% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и 27% среди респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц. Больше всего же тех, кто мечтает вырасти до директорского кресла — среди россиян моложе 24 лет (34%), с возрастом амбиции снижаются (19% среди граждан старше 45 лет).

Программисты мечтают стать директорами компаний, в которых трудятся, чаще представителей других популярных профессиональных групп (35%). Хотели бы возглавить бизнес, в котором заняты, 31% менеджеров по закупкам, 28% кладовщиков и 27% охранников. Реже всего мечтами о директорском кресле делились секретари (6%), бухгалтеры (11%) и врачи (13%).

Самые амбициозные специалисты живут в Уфе: среди населения городов-миллионников здесь больше всего желающих возглавить компанию, в которой работают (28%). Среди жителей Воронежа и Самары по 27% мечтают о кресле руководителя своего предприятия или организации, среди жителей Казани — 26%. Реже всего мечтами возглавить компанию, в которой трудятся, делились жители Перми (19%), Нижнего Новгорода и Омска (по 20%).

15 апрель 07:58 | : Будни

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