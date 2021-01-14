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На Чумбаровке появится небольшой, но богатый убранством храм

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 апреля провел встречу с архитектором Михаило-Архангельского кафедрального собора Дмитрием Яскорским и благотворителем Владимиром Беляевым.

На встрече сформулировали перечень строительных и отделочных работ на весенне-летний сезон 2021 года.

«Мы постепенно приближаемся к финальной отделке пола верхнего храма, необходимо выполнить подготовку стен к росписи и отделке, — рассказал по итогам совещания Дмитрий Яскорский. — В ближайшее время необходимо закупить каменные элементы для отделки и электрическое оборудование для искусственного освещения, это паникадила, бра, прожекторы и иные светильники. Монтировать это оборудование можно только с использованием строительных лесов, которые сейчас стоят по всей площади храма, и на них работают художники, расписывающие паруса опирания барабана купола на столпы. Когда мы сможем завершить работы на лесах, приступим к чистовой отделке пола».

Также на встрече рассмотрели проект храма в честь преподобного Сергия Радонежского, который планируют возвести на пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского в Архангельске.

«Храм будет небольшим, скромным, но с богатым наружным убранством в русском стиле начала XX века, — отметил Дмитрий Яскорский. — Стены выполнят из красного кирпича, предполагается декоративное решение цоколя, карнизы окон будут оформлены белым камнем. Все четыре фасада украсят мозаичные панно. В целом могу сказать, что проект нового храма — это свежее слово в архангельском храмовом зодчестве».

Напомним, что подготовка к строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора началась в 2005 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. 21 ноября 2008 года епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил закладной камень в основание строительства собора. С февраля 2011 года началось активное возведение стен. Тогда же в проект внесли корректировки. Согласно окончательному варианту новый храм должен вмещать до трех тысяч человек.

Строительство собора ведется всем миром — на пожертвования предприятий, организаций и жителей региона.

Отметим, что попечитель епархиальных проектов Владимир Беляев много лет возглавлял группу компаний «Автодороги». Это самое крупное на Северо-Западе России объединение дорожных предприятий, которые выполняет работы по содержанию федеральных, региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них. В том числе занимается строительством и содержанием транспортных ледовых переправ.

ГК «Автодороги» располагает одним из самых крупных парков дорожных машин и техники на Северо-Западе — более 500 единиц. Группа имеет семь собственных заводов по производству всех видов асфальтобетонных смесей и других составляющих для полноценного обеспечения дорожных работ необходимой продукцией. Объединение занимается добычей нерудных материалов, которые в дальнейшем используются в работе. ГК имеет собственный парк специализированных грузовых вагонов, железнодорожный тупик, флот, а также подсобное хозяйство.

Предприятие ежегодно наращивает объемы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования в Архангельской, Вологодской областях, Республике Карелия. Благодаря стараниям коллектива «Автодорог» федеральная трасса М-8 стала одной из лучших в России.

Контакты: 163039, Архангельск, ул. Дорожников, 6. Тел: (8182) 62-69-19, факс (8182) 62-69-29.

(по материалам Архангельской епархии)

14 апрель 09:10 | : Будни / Верую

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