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Березовый бульвар в Архангельске теперь под надежной защитой

Глава города Дмитрий Морев и депутат гордумы Михаил Федотов договорились, что бульвар по ул. Логинова возьмет на содержание строительная компания депутата.

Участники выездного совещания пешком прошли по бульвару от набережной до проспекта Обводный канал, отмечая, что необходимо сделать на территории в первую очередь. В планах - обновить асфальт, увеличить число скамеек, обустроить газоны. 50 скамеек и урн уже закуплены, осталось создать для них специальные заасфальтированные «карманы». Из бюджета Архангельска на эти цели направили более трехсот тысяч рублей. Свою поддержку окажет и бизнес.

- Здесь на бульваре Логинова мы начинаем новый проект в сотрудничестве с застройщиком. Общественная территория запущена, но в рамках социального партнерства компания «А6440» и ее руководитель Михаил Валерьевич Федотов решили помочь городу. Надеюсь, что этот подход с заботой о городе возьмут на вооружение и руководители других коммерческих предприятий. Приглашаем поучаствовать в благоустройстве города! – подчеркнул Дмитрий Морев.

На бульваре по ул. Логинова администрации города предстоит обновить пешеходные дорожки и установить высокий бортовой камень, чтобы машины не парковались, заезжая на аллею. А бизнес готов подключиться в части содержания территории, восстановления провалившихся газонов. Кроме того, необходимо устранить последствия разрытий, оставленных ресурсными организациями.

- Я думаю, что мы общими усилиями профессионально можем подойти к этой территории и вернуть ей должный вид, - сказал Дмитрий Морев.

Заботу о бульваре компания берет на себя уже со следующей недели. Михаил Федотов отметил, что у компании есть понимание, какие средства и силы предстоит вкладывать в этот социальный проект.

 

14 апрель 06:57 | : Будни

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