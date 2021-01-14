76 больны, 111 здоровы. Будни коронавируса в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 111 человек.
За тоже время положительный тест на ковид сдали 76 северян Среди новых заболевших:
- 19 архангелогородцев;
- 10 жителей Вельского района;
- по 7 новых случаев выявлено в городах Котласе и Северодвинске (двое из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- по 6 — в Котласском и Шенкурском районах;
- 5 — в Устьянском районе;
- 4 — в Виноградовском;
- по 3 — в Коряжме и Пинежском районе;
- по 2 — в Верхнетоемском и Няндомском районах;
- по 1 — в Холмогорском и Онежском.