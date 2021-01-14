Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

76 больны, 111 здоровы. Будни коронавируса в Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровели 111 человек.

За тоже время положительный тест на ковид сдали 76 северян Среди новых заболевших: 

  • 19 архангелогородцев; 
  • 10 жителей Вельского района; 
  • по 7 новых случаев выявлено в городах Котласе и Северодвинске (двое из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • по 6 — в Котласском и Шенкурском районах; 
  • 5 — в Устьянском районе; 
  • 4 — в Виноградовском; 
  • по 3 — в Коряжме и Пинежском районе; 
  • по 2 — в Верхнетоемском и Няндомском районах; 
  • по 1 — в Холмогорском и Онежском.
13 апрель 14:47 | : Будни

Главные новости


Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов
Автобус, который идёт в никуда. Учитель и его «Цой»

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (141)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20