К солнцу! Дополнительные поезда из Архангельска на юг

В связи с увеличением спроса на поездки Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») назначает поезда для перевозки пассажиров на южные курорты в период массовых отпусков. Сезонные поезда свяжут Архангельск с Анапой, Адлером, Новороссийском.
Поезд № 221/222 Архангельск – Анапа будет отправляться из Архангельска 2, 5, 8, 11, 14, 17, 21, 26, 30 июня, 2, 6, 8, 14, 18, 20, 24, 26 июля, 1, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 25, 29, 31 августа и 4 сентября. Отправление из Анапы назначено на 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 29 июня, 3, 5, 9, 11, 17, 21, 23, 27, 29 июля, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26, 28 августа и 1, 3, 7 сентября.
Поезд № 262/261 Адлер – Архангельск будет отправляться из Адлера с 24 мая по 30 сентября по четным числам, а также 4, 10, 16, 22 октября. Из Архангельска на южные курорты можно поехать с 27 мая по 3 октября по нечетным числам и 7, 13, 19, 25 октября.
Поезд № 79/80 Архангельск – Адлер будет курсировать отправлением из Архангельска 20, 27 апреля, 7, 13, 20, 26 мая, 1, 8, 14, 17, 21, 24, 27 июня, 2, 9, 15, 24, 26 июля, 2, 11, 17 и 23 августа. Из Адлера он будет отправляться 23, 30 апреля, 10, 16, 23, 29 мая, 4, 11, 17, 20, 24, 27 30 июня, 5, 12, 18, 27, 29 июля, 5, 14, 20, 26 августа.
Поезд № 188/187 Новороссийск – Архангельск будет отправляться из Новороссийска по нечетным числам с 25 мая по 29 сентября, и 1, 7, 13, 19 октября. Отправление из Архангельска назначено по четным числам в 28 мая по 2 октября, а также 4, 10, 16, 22 октября.
Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.
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В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.
Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.