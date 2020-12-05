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В Архангельской области 77 новых случаев заражения COVID-19

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 15 человек.

В то же время было выявлено 77 новых случаев инфекции.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших: 

  • 26 архангелогородцев; 
  • 19 жителей Шенкурского района; 
  • 10 новых случаев выявлено в Плесецком районе; 
  • 6 — в Котласе; 
  • 5 — в Северодвинске; 
  • по 3 — в Котласском и Мезенском районах; 
  • по 1 — в Новодвинске, а также в Виноградовском, Пинежском, Приморском и Устьянском районах.

 

12 апрель 17:27 | : Будни

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