В Архангельской области 77 новых случаев заражения COVID-19

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 15 человек.
В то же время было выявлено 77 новых случаев инфекции.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
- 26 архангелогородцев;
- 19 жителей Шенкурского района;
- 10 новых случаев выявлено в Плесецком районе;
- 6 — в Котласе;
- 5 — в Северодвинске;
- по 3 — в Котласском и Мезенском районах;
- по 1 — в Новодвинске, а также в Виноградовском, Пинежском, Приморском и Устьянском районах.