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Дмитрий Морев призвал коммунальщиков Архангельска подключиться к весенней уборке города

Этот призыв глава столицы Поморья озвучил в ходе сегодняшней общегородской планерки. Работа будет проведена в рамках подготовки к Всероссийскому субботнику, который состоится 24 апреля.

- Я обращаю внимание руководителей ресурсоснабжающих организаций и муниципальных унитарных предприятий, задействованных в сфере городского хозяйства, на необходимость участия ваших сотрудников в уборке территории Архангельска. От всех организаций должны быть выделены бригады работников, которые будут задействованы в наведении чистоты. Наше сотрудничество в рамках социального партнерства должно продолжаться – на благо города и горожан, - отметил Дмитрий Морев.

В настоящее время уборку скопившегося за зимний период мусора проводят специализированные коммунальные организации и управляющие компании. Затем к ним присоединятся коллективы предприятий. Принять участие в уборке своих дворов могут и жители близлежащих домов.

Напомним, что общегородской субботник с участием большого числа сотрудников архангельских предприятий и горожан пройдет 8 мая.

12 апрель 12:30 | : Будни

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