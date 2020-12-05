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В центре внимания – правила регулирования Интернета

В Москве проходит Российский форум по управлению интернетом (RIGF). Одна из ключевых тем для обсуждения – всё возрастающее влияние Интернета во взаимодействии государства и общества.

Одной из таких площадок взаимодействия становятся различные цифровые платформы. Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак в качестве позитивного примера привёл портал Госуслуги, который позволяет значительно экономить время на решение повседневных проблем. Но в последние время стало появляться всё больше «цифровых новинок». Одна из них – совместный проект АНО «Диалог» и Минцифры России «Инцидент Менеджмент».

– Несколько лет назад мы обратили внимание на простую с точки зрения постановки и сложную с точки зрения решения проблему – люди не хотят решать свои вопросы через 59-ФЗ, регламентирующий взаимодействие населения с органами власти, когда есть огромное количество площадок, позволяющих напрямую обращаться в органы исполнительной власти, – продолжил Владимир Табак. – Сначала система работала только в Московской области, сейчас – во всех регионах Российской Федерации.

Внедрение системы подтолкнуло федеральные и региональные органы исполнительной власти к пониманию важности работы в интернете.

– Это краеугольный камень, потому что сегодня Интернет только становится предметом государственной важности. Процесс трансформации из аксессуара в инструмент, во многом определяющий общественное мнение, произошел драматически быстро, особенно на фоне пандемии, – считает Владимир Табак.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак уверен, что для создания единых правил регулирования интернет-среды необходимо в первую очередь определиться с глобальной стратегией присутствия государства в Интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике. Вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании, считает Владимир Табак.

10 апрель 09:04 | : Будни

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