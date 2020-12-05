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Очередь на вакцинацию от ковида в Архангельской области должна сократиться

ЦУР Архангельской области в ежедневном режиме отслеживает в социальных сетях жалобы и обращения по вопросам вакцинации. В марте в некоторых учреждениях здравоохранения возникли очереди. «Сегодня решила записаться на прививку от Ковида. Мало того, что записали под номером 300, но самое интересное, что вакцин нет и когда будут – непонятно», пишет жительница Коряжмы.

ЦУР Архангельской области связался с профильным министерством. В областном минздраве пояснили, что обеспечение больниц и поликлиник вакциной сейчас ведётся в приоритетном режиме. В первых числах апреля в регион поступило 5100 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак», на этой неделе завезено ещё 3600 доз, которые уже доставляются в учреждения здравоохранения по всей области. Препарат поступает в регион партиями с промежутком в несколько дней. К середине апреля ожидается увеличение количества поставляемых в регион доз.

Также в министерстве здравоохранения Архангельской области пояснили, что вакцина доставляется в первую очередь в труднодоступные районы области. В приоритетном порядке на вакцинацию записывают людей в возрасте старше 65 лет. ​

На сегодняшний день в регионе более 36 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. Первую дозу вакцины получили более 50 тысяч человек.

Напомним, что электронная запись доступна на портале zdrav29.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. Также на вакцинацию можно записаться по телефону регистратуры ближайшего медучреждения, где проводится вакцинация

09 апрель 09:22 | : Будни

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