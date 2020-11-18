Коронавирус в Архангельской области: +82

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье от COVID-19 выздоровели 116 человек.
3а этот же период было выявлено 82 новых случая инфекции.
Среди новых заболевших:
- 34 архангелогородца;
- 11 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА);
- 9 жителей Шенкурского района;
- 8 жителей Котласа;
- 5 новых случаев выявлено в Котласском районе;
- 4 — в Устьянском районе;
- 3 — в Пинежском районе;
- по 2 — в Плесецком, Верхнетоемском и Приморском районах;
- по 1 — в Мирном и Холмогорском районе.