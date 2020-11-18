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Коронавирус в Архангельской области: +82

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье от COVID-19 выздоровели 116 человек.

3а этот же период было выявлено 82 новых случая инфекции.

Среди новых заболевших: 

  • 34 архангелогородца;
  • 11 северодвинцев (один из заболевших — сотрудник предприятия, обслуживающегося в ФМБА); 
  • 9 жителей Шенкурского района; 
  • 8 жителей Котласа; 
  • 5 новых случаев выявлено в Котласском районе; 
  • 4 — в Устьянском районе; 
  • 3 — в Пинежском районе; 
  • по 2 — в Плесецком, Верхнетоемском и Приморском районах; 
  • по 1 — в Мирном и Холмогорском районе.


04 апрель 16:09 | : Будни

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