Плюс 83, минус 148. Сводка коронавируса по Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 148 человек.
Но и заболели 83 северянина. В том числе:
- 20 архангелогородцев;
- 10 северодвинцев (трое из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 9 жителей Плесецкого района;
- 7 — Котласа;
- 5 новых случаев выявлено в Устьянском районе;
- по 4 — в Виноградовском, Котласском и Красноборском районах;
- по 3 — в Вельском, Лешуконском и Онежском;
- по 2 — в городах Мирном и Новодвинске, а также в Коношском и Приморском районах; по одному — в Коряжме, в Няндомском и Пинежском районах.