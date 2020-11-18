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Плюс 83, минус 148. Сводка коронавируса по Архангельской области

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 148 человек. 

Но и заболели 83 северянина. В том числе:

  • 20 архангелогородцев; 
  • 10 северодвинцев (трое из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 9 жителей Плесецкого района; 
  • 7 — Котласа; 
  • 5 новых случаев выявлено в Устьянском районе; 
  • по 4 — в Виноградовском, Котласском и Красноборском районах; 
  • по 3 — в Вельском, Лешуконском и Онежском; 
  • по 2 — в городах Мирном и Новодвинске, а также в Коношском и Приморском районах; по одному — в Коряжме, в Няндомском и Пинежском районах.
03 апрель 13:45 | : Будни

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