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Мы и родители: гендерные особенности зависимости от семьи

Чаще всего россияне осознают свою независимость от родителей, когда начинают содержать себя самостоятельно, однако 17% чувствуют себя зависимыми от них в любых обстоятельствах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Независимость от родителей — это прежде всего способность зарабатывать и самостоятельно себя содержать, уверен 41% респондентов. Чаще всего так рассуждает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (43%), тогда как опрошенные старше 45 лет мнение об исключительно финансовой основе независимости разделяют реже (37%).

27% россиян ощутили себя независимыми от родителей, лишь когда покинули отчий дом. У 15% опрошенных чувство независимости возникло вместе с созданием собственной семьи.

Зависимыми от родителей при любых условиях считают себя 17% респондентов. «Перерезать пуповину» бывает сложно даже во взрослом возрасте, особенно тяжело это дается мужчинам (20% против 14% среди женщин). Впрочем, ощущение зависимости от отца и матери все же снижается с ростом дохода: среди россиян с доходом свыше 80 тыс. руб. гораздо меньше тех, кто испытывает подобные чувства (10%).

Средний возраст осознания своей полной независимости от родителей в России — 22 года. Женщины ощущают независимость в среднем на год раньше мужчин — в 21 год. Респонденты, которым сейчас от 35 до 44 лет, осознали независимость от родителей чуть позже других — в 23 года.  

 

 

03 апрель 08:59 | : Будни

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