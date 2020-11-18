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COVID, изыди! +84 случая заражения в Архангельской области

По свежим данным регионального оперштаба, за последние сутки на территории Поморья выявлено 84 новых случая COVID-19.

Среди новых заболевших: 

  • 19 архангелогородцев; 
  • по 10 новых случаев выявлено в Котласе и Пинежском районе; 
  • 9 — в Северодвинске; 
  • 8 — в Виноградовском районе; 
  • 7 — в Котласском; 
  • 4 — в Шенкурском; 
  • 3 — в Мирном; 
  • по 2 — в Коряжме, а также в Каргопольском, Ленском, Няндомском и Плесецком районах; 
  • по 1 — в Новодвинске, Вельском, Верхнетоемском и Устьянском районах.

Выздоровели 176.

02 апрель 14:38 | : Будни

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