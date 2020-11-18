COVID, изыди! +84 случая заражения в Архангельской области

По свежим данным регионального оперштаба, за последние сутки на территории Поморья выявлено 84 новых случая COVID-19.
Среди новых заболевших:
- 19 архангелогородцев;
- по 10 новых случаев выявлено в Котласе и Пинежском районе;
- 9 — в Северодвинске;
- 8 — в Виноградовском районе;
- 7 — в Котласском;
- 4 — в Шенкурском;
- 3 — в Мирном;
- по 2 — в Коряжме, а также в Каргопольском, Ленском, Няндомском и Плесецком районах;
- по 1 — в Новодвинске, Вельском, Верхнетоемском и Устьянском районах.
Выздоровели 176.