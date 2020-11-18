Спецназ архангельского УФСИН пропагандирует адыгейскую кухню

Председатель Федерации хоккея с мячом города Архангельска Игорь Манушкин и сотрудники отдела специального назначения «Сивуч» УФСИН по Архангельской области приготовили блюдо из электронной поваренной книги «Готовь как спецназ».
Мясо и овощи – это то, что нужно спортсменам. Поэтому свой выбор архангелогородцы остановили на рагу «Оштен», рецептом которого в издании поделились бойцы спецназа «Кондор» УФСИН России по Республике Адыгея. Для того, чтобы соблюсти все правила приготовления, хоккеист и представители УФСИН даже нашли адыгейскую соль. Председатель Федерации хоккея с мячом города Архангельска Игорь Манушкин по достоинству оценил рецепт сытного и вкусного рагу «Оштен», отметив, что блюдо оригинальное и питательное.
Электронная поваренная книга «Готовь как спецназ» была выпущена к 30-летию со дня образования отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России – 13 ноября 2020 года.
А вот, как это было: