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Самый красивый мужчина России… угадайте, кто?

Самым привлекательным из известных мужчин страны россияне по-прежнему чаще всего называют Владимира Путина — на этом поприще конкурировать с ним сегодня не могут ни актеры, ни спортсмены, ни другие политики. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1000 мужчин и женщин из всех округов страны.

Непростой политический год, похоже, практически не сказался на внешнем обаянии Владимира Путина: сегодня его считают самым привлекательным мужчиной России 18% мужчин и 17% женщин — и это всего на 1 п.п. меньше в каждой группе опрошенных, чем год назад.

Почетное второе место женщины отвели Дмитрию Нагиеву: харизматичного актера считают красавцем 3% россиянок. Чуть уступают ему Данила Козловский и Константин Хабенский — их привлекательность высоко оценили по 2% представительниц прекрасного пола. По сравнению с 2020 годом, популярность Нагиева и Хабенского чуть подросла, а Козловского — немного снизилась.

Что касается мужчин, то им, кроме Владимира Путина, нравятся они сами: ответ «Самый привлекательный мужчина России — это я» традиционно был наиболее популярным. Другие медийные персоны набрали лишь по 1% мужских голосов.

Среди тех, кого сегодня считают привлекательными и мужчины, и женщины, — Дмитрий Нагиев, Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Лавров, Иван Ургант, Сергей Шойгу и Егор Крид.

Только мужчинам нравятся Владимир Жириновский, Владимир Машков, Хабиб Нурмагомедов, Алексей Навальный, Николай Платошкин и Николай Бондаренко, а только женщинам — Сергей Лазарев, Алексей Воробьев, Павел Прилучный и Сергей Безруков.

02 апрель 08:41 | : Будни

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