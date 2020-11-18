Если власть не чешется. Люди собирают "приданое" архангелогородке, которая в 14-й раз станет мамой

Екатерина* живет в одном из округов Архангельска в небольшом доме и растит — что редкость в наше время — 13 детей. А совсем скоро на свет появится еще один малыш. Крепкого мужского плеча сейчас у Екатерины нет, живет семья не богато, о том, что у них сломалась стиральная машинка, написали в соцсетях общественники из кризисного центра "Мамина пристань".
Эта организация существует в Архангельске с 2018 года. Группа неравнодушных людей создала центр, где беременные женщины и мамы с детьми, попавшие в трудное положение, могут получить помощь – продукты, вещи, а еще крышу над головой. Приют официально открыли 10 февраля 2020 года. Центр может принимать до 30 женщин с детьми.
Стиральную машинку для многодетной мамы нашли как раз в приюте, но встал вопрос – как доставить технику. В обычную легковушку машинка не поместится. Общественники бросили клич в соцсетях.
— Помощь пришла практически мгновенно. На следующий же день стиральную машину из нашего Кризисного Центра доставили домой в эту семью,- рассказали в Центре «Мамина пристань». — Ещё через неделю волонтеры Северодвинска доставили продукты, новое постельное белье, новую одежду для детей.
А потом еще подключились неравнодушные люди из Архангельска. Они собрали и отвезли продуктовые наборы для мамы и ее 13 детей, вещи по размеру для каждого члена этой большой семьи, обувь и дополнительные комплекты постельного белья. Благодаря помощи, часть бытовых вопросов многодетной мамы решились, а главное, теперь ей не придется вручную обстирывать такую большую компанию малышей – у нее дома вновь появилась стиральная машинка.
Эта семья – в числе многих, которым помогают общественники в Астраханской области. Недавно они попросили людей поделиться обувью для мальчиков подростков, если дома такая имеется и больше не нужна. В многодетных семьях будут рады любым ботинкам или кроссовкам. Благотворительные проекты команда реализует при поддержке президентского гранта и помощи неравнодушных жителей региона.
*Имя героини истории изменено