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Мы были правы. Ильяс Хандаев стал главным тренером архангельского «Водника»

Информация, которую ИА RUSNORD разместило 24 марта, подтвердилась – легендарный вратарь «золотого» состава «Водника» возвращается в команду в качестве главного тренера. В первой публикации речь шла о последнем этапе переговоров.

— Ильяс Хандаев — грамотный специалист. Его кандидатуру на должность главного тренера утвердил попечительский совет команды «Водник», который возглавляет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Ильяс Игоревич завоевал много титулов как игрок, и думаю, что как тренер он приумножит успехи команды и поможет «Воднику» сделать хороший шаг вперед, - так прокомментировал свершившееся директор ГАУ АО «Водник» Роман Клобуков на страничке фанатов архангельского бенди «ВКонтакте».

Николай Ярович, занимавший до Хандаева позицию главного тренера, остается в команде в качестве члена тренерского штаба.

Напомним, в Суперлиге этого года архангельский «Водник» уступил «бронзу» в схватке с «СКА-Нефтяник», который как раз тренировал Хандаев.

Успехов, Ильяс!

01 апрель 11:52 | : Будни

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