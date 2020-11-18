Мы были правы. Ильяс Хандаев стал главным тренером архангельского «Водника»

Информация, которую ИА RUSNORD разместило 24 марта, подтвердилась – легендарный вратарь «золотого» состава «Водника» возвращается в команду в качестве главного тренера. В первой публикации речь шла о последнем этапе переговоров.
— Ильяс Хандаев — грамотный специалист. Его кандидатуру на должность главного тренера утвердил попечительский совет команды «Водник», который возглавляет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Ильяс Игоревич завоевал много титулов как игрок, и думаю, что как тренер он приумножит успехи команды и поможет «Воднику» сделать хороший шаг вперед, - так прокомментировал свершившееся директор ГАУ АО «Водник» Роман Клобуков на страничке фанатов архангельского бенди «ВКонтакте».
Николай Ярович, занимавший до Хандаева позицию главного тренера, остается в команде в качестве члена тренерского штаба.
Напомним, в Суперлиге этого года архангельский «Водник» уступил «бронзу» в схватке с «СКА-Нефтяник», который как раз тренировал Хандаев.
Успехов, Ильяс!