Ни тпру, ни ну. В Архангельской области 80 заболевших коронавирусом за сутки

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровел 181 человек.
За это же время было выявлено 80 новых случаев инфекции.
Среди новых заболевших:
- 17 архангелогородцев;
- 13 жителей Котласа;
- 8 северодвинцев (2 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 7 новых случаев выявлено в Шенкурском районе;
- по 6 — в Вельском, Лешуконском и Холмогорском районах;
- 5 — в Плесецком районе;
- по 4 — в Мезенском и Устьянском районах;
- 2 — в Новодвинске;
- по 1 — в Котласском и Красноборском районах.