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Ни тпру, ни ну. В Архангельской области 80 заболевших коронавирусом за сутки

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Поморье после COVID-19 выздоровел 181 человек. 

За это же время было выявлено 80 новых случаев инфекции.

Среди новых заболевших: 

  • 17 архангелогородцев; 
  • 13 жителей Котласа; 
  • 8 северодвинцев (2 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 7 новых случаев выявлено в Шенкурском районе; 
  • по 6 — в Вельском, Лешуконском и Холмогорском районах; 
  • 5 — в Плесецком районе; 
  • по 4 — в Мезенском и Устьянском районах; 
  • 2 — в Новодвинске;
  • по 1 — в Котласском и Красноборском районах.
30 март 16:01 | : Будни

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