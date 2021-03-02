Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Когда лучше рожать? Отвечают россияне

25 лет для женщины и 28 лет для мужчины — лучший возраст для появления первенца, по мнению россиян. Женщины-руководители считают иначе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян считает, что женщине лучше родить первенца в возрасте 19—24 лет (44%), а для мужчины оптимальный возраст появления первого ребенка — от 25 до 29 лет (48%). В среднем же оптимальным возрастом появление первенца россияне назвали 25 лет для женщины и 28 лет для мужчины.

Мужчины чаще называли более ранний возраст появления первого ребенка как для женщин, так и для мужчин (24 и 27 лет соответственно). Если в отношении возраста рождения первого ребенка женщины солидарны со среднестатистическими оценками (25 лет), то в отношении появления первого ребенка у мужчины женщины называли чуть более поздний возраст (29 лет). Россияне старше 45 лет чаще всего считают, что женщине не стоит откладывать рождение первенца: 52% из них — за то, что ребенком следует обзаводиться в возрасте 19—24 лет.

Опросы руководителей показали, что мужчины-директора в вопросах деторождения солидарны с мнением общероссийского большинства, а вот женщины-руководители — за более поздний возраст и материнства, и отцовства: первого ребенка женщине, по их мнению, лучше рожать в 27 лет, мужчине обзаводиться первенцем следует в 30 лет.

По сравнению с аналогичным опросом 2010 года, россияне стали чаще говорить о том, что решение заводить ребенка должно опираться не на возраст, а на степень психологической готовности и финансовые возможности семьи: «Когда встанет на ноги»; «Личное дело каждого. Рожают, когда человек готов к этому и осознает всю ответственность перед ребенком».

29 март 06:45 | : Будни

Главные новости


Конституционный Суд уточнит, кто есть кто у коренных народов
Деньги любят счёт. Миф о поморском туризме

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (282)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20