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Бутерброды рулят. Утренний рацион россиян

Дома успевают позавтракать две трети работающих россиян, 16% пропускают утренний прием пищи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob россияне рассказали, где обычно едят перед работой и из чего состоит их завтрак. Участники опроса — 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет, работающих на территории работодателя.

66% россиян предпочитают завтракать перед работой дома. У 15% респондентов есть возможность позавтракать на работе. Лишь 1% опрошенных завтракает в заведениях общепита. Еще 16% россиян по рабочим дням обычно пропускают утреннюю трапезу.

Респонденты старше 45 лет чаще остальных перед работой завтракают дома (74%). А вот россияне в возрасте от 25 до 34 лет (21%) не завтракают по утрам в рабочие дни. Каждый пятый сотрудник до 24 лет (20%) завтракает на работе.

SuperJob также выяснил, что едят на завтрак россияне: по утрам рабочих будней практически каждый третий (32%) предпочитает перекусить бутербродом. 28% опрошенных съедают на завтрак кашу. Готовят на завтрак яичницу, омлет или вареные яйца 21% респондентов. Обходятся только чаем или кофе по утрам 15 и 20% респондентов соответственно. Подкрепляются с утра йогуртом или творогом по 5% россиян. Еще 2% завтракают печеньем. Среди других вариантов завтраков россияне называли выпечку, хлебцы, фрукты, мюсли, хлопья с молоком, макароны, сухофрукты и проч.

Мужчины чаще завтракают блюдами из яиц (23% против 18% среди женщин). Женщины чаще мужчин выбирают на завтрак творог (7 и 3% соответственно) или йогурт (7 и 2%). Начинать рабочий день только с чашки кофе также чаще предпочитают женщины (23% против 15% среди мужчин), мужчины же чаще заменяют завтрак чашкой чая (16 и 12% соответственно).

28 март 08:14 | : Будни

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