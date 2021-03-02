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Коронавирус в Архангельской области сказал «не расслабляться»

По последним данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье подхватили COVID-19 82 человека (на два больше, чем в предыдущие двое суток). Выздоровели 194.

В списке:

  • 17 архангелогородцев; 
  • по 9 новых случаев выявлено в Котласском районе и Северодвинске (4 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА); 
  • 8 — в Котласе; 
  • 7 — в Плесецком районе; 
  • 5 — в Устьянском; 
  • по 4 — в Красноборском и Онежском районах; 
  • по 3 — в Мирном, Вельском и Коношском районах; 
  • по 2 — в городах Коряжме и Новодвинске; 
  • по 1 — в Верхнетоемском, Вилегодском, Ленском, Лешуконском, Няндомском и Приморском районах.

 

27 март 16:56 | : Будни

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