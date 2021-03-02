Коронавирус в Архангельской области сказал «не расслабляться»

По последним данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки в Поморье подхватили COVID-19 82 человека (на два больше, чем в предыдущие двое суток). Выздоровели 194.
В списке:
- 17 архангелогородцев;
- по 9 новых случаев выявлено в Котласском районе и Северодвинске (4 из заболевших — сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
- 8 — в Котласе;
- 7 — в Плесецком районе;
- 5 — в Устьянском;
- по 4 — в Красноборском и Онежском районах;
- по 3 — в Мирном, Вельском и Коношском районах;
- по 2 — в городах Коряжме и Новодвинске;
- по 1 — в Верхнетоемском, Вилегодском, Ленском, Лешуконском, Няндомском и Приморском районах.