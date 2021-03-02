Дмитрий Морев освидетельствовал архангельскую «молочку»

Сегодня глава Архангельска посетил цеха АО «Молоко».
В агрохолдинг входит 12 предприятий, которые занимаются производством молочной продукции, ее реализацией, добычей и выпуском питьевых и минеральных вод.
- Агрохолдинг «Белозорие» – первый в Архангельской области полного цикла, – отметил его генеральный директор Владимир Михайлов. - Работая над сортом молока «Белозорие» мы довели качество своего сырья до показателей, превышающих «Высший сорт» по ГОСТу.
На предприятии налажено производство артезианской воды, добываемой из скважины в Холмогорском районе. В планах – разместить водоматы в разных районах города в розлив в тару покупателя.
Дмитрию Мореву провели экскурсию по цехам предприятия, где он ознакомился со всем циклом производства молочной продукции. Процесс полностью автоматизирован, за качеством следят датчики и диспетчеры. За сутки завод принимает до ста тонн сырья и выпускается 60-70 тонн готовой продукции.
- Это предприятие очень важно для Архангельска, ведь порядка 50% молочной продукции в городе производится именно здесь. Были привлечены большие инвестиции в оборудование, работают настоящие профессионалы своего дела, а это еще и рабочие места. Только на заводе трудится порядка 200 архангелогородцев. Я убедился, что качество продукции высоко. В школы и детские сады Архангельска ежедневно поставляются молочные продукты – молоко, кефир, снежок, масло сливочное. Сейчас у 88% образовательных учреждений города, реализующих дошкольные образовательные программы, заключены договоры с молокозаводом. Также мы готовы оказать поддержку новому проекту предприятия по установке водоматов в городских округах, чтобы у жителей города была возможность приобрести качественную и чистую воду, – резюмировал глава Архангельска.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)