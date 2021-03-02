В колониях Архангельской области наконец-то разрешили длительные свидания

Во всех учреждениях УФСИН России по Архангельской области с 29.03.2021 возобновляется предоставление длительных свиданий осужденных с родственниками. Свидания будут проводиться при соблюдении определенных условий.
В соответствии с решением оперативного штаба УФСИН России по Архангельской области №35 от 22.03.2021 в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона разрешено проведение длительных свиданий с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. Длительные свидания предоставляются в соответствии с графиками, утвержденными начальниками учреждений.
Предоставление свиданий осужденным будет осуществляться с учетом наполняемости комнат длительных свиданий не более 1/3 от количества всех комнат в учреждении. Допуск на свидания осуществляется только при наличии и применении средств индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки одноразовые).
При заходе на свидание будет организован входной контроль состояния здоровья родственников с измерением температуры тела. В учреждения УФСИН России по Архангельской области категорически запрещен допуск посетителей с повышенной температурой тела и наличием видимых признаков острого респираторного заболевания. Сотрудники учреждений будут осуществлять контроль применения средств индивидуальной защиты родственниками при нахождении на свиданиях.
Всем посетителям, пребывающим на длительное свидание в учреждения УФСИН России по Архангельской области, необходимо представить справку об эпидокружении (об отсутствии контакта с инфекционными больными) из медицинской организации по месту жительства, выданную не ранее чем за пять календарных дней до прибытия на длительное свидание, а также один из нижеприведенных документов, подтверждающих отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
- справку с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции, выданную не ранее чем за три календарных дня до прибытия на длительное свидание;
- справку с положительным результатом лабораторного исследования сыворотки крови на антитела класса IgG, выданную не ранее чем за три месяца до прибытия на длительное свидание;
- сертификат профилактической прививки от COVID-19.
Сотрудниками УФСИН во время проведения длительных свиданий будет организовано ежедневное измерение температуры тела родственников и осужденных, находящихся на длительном свидании. В случае выявления лиц с признаками острого респираторного заболевания и (или) повышенной температурой тела длительное свидание немедленно будет прекращено. При нахождении в местах общего пользования осужденным и родственникам необходимо обязательно носить средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников учреждений.
Кроме этого, с 29.03.2021 предоставление краткосрочных свиданий осужденным будет осуществляться с учетом наполняемости помещения не более 50 процентов и обеспечения принципа социального дистанцирования. Допуск на свидания осуществляется только при наличии и применении средств индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки одноразовые). Напоминаем, что предоставление краткосрочных свиданий также осуществляется строго по предварительной записи. Телефоны учреждений указаны на официальном сайте УФСИН России по Архангельской области во вкладке "Учреждения".
Встречи с адвокатами проводятся в помещениях следственных кабинетов (через стекло) только при наличии средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток).
Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях осуществляется согласно графику работы комнаты приема передач, но с обязательным соблюдением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.
С 29.03.2021 осужденным к принудительным работам будут разрешены краткосрочные выезды и право проведения выходных и праздничных дней за пределами изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, в пределах границ муниципального образования, где он расположен.
Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ряда ограничительных мероприятий. О полной их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе и на официальном сайте территориального органа.