Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Треть россиян хочет привиться от коронавируса как Путин

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, есть ли среди россиян те, кто готов вакцинироваться той же вакциной, которой привьют президента. В опросе принимали участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

23 марта Владимир Путин сделает прививку от COVID-19. Поможет ли эта информация принять решение тем россиянам, которые еще не сделали прививку?

Почти половина (48%) еще не вакцинированных экономически активных граждан России утверждают, что не готовы делать это в любом случае. 28% россиян затрудняются ответить, комментируя, что хотели бы получить больше информации о всех возможных вариантах прививок и о том, какой именно привьют главу страны.

24% наших непривитых граждан уже решили, что прививку они обязательно сделают, причем треть из них (7%) хотели бы вакцинироваться от коронавируса тем же препаратом, что и Владимир Путин. Название вакцины, которой привьют президента, не повлияет на решение о вакцинации 17% россиян.

Чаще о готовности вакцинироваться тем же препаратом, что и президент, говорили мужчины: 9% против 4%.

23 март 11:59 | : Будни

Главные новости


Прокуратура Архангельской области отреагировала на публикацию ИА RUSNORD
Выборы-2021. Партийный расклад в Архангельской области

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (227)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20