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В архангельском храме вводят язык жестов

Настоятель архангельского Успенского храма священник Кирилл Кочнев встретился с глухими и слабослышащими людьми.

«Встречу организовали по инициативе наших прихожанок с нарушениями слуха, — рассказал отец Кирилл. — Мы пообщались о том, как сделать богослужение доступным для глухих людей, конечно, нужна большая работа, которой займемся в ближайшее время. Также рассмотрели некоторые жесты, касающиеся церковной терминологии».

По словам священника, встречи с глухими людьми с конца марта будут проходить в храме каждое воскресенье. «После Пасхи надеемся совершить богослужение с переводом на жестовый язык», — поделился планами настоятель Успенской церкви.

Отметим, что священник Кирилл Кочнев — один из немногих священнослужителей, владеющих сурдопереводом. В 2013 году он окончил курсы жестовой речи в Северодвинске.

(по материалам Архангельской епархии)

 

23 март 09:16 | : Будни / Верую

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