В архангельском храме вводят язык жестов

Настоятель архангельского Успенского храма священник Кирилл Кочнев встретился с глухими и слабослышащими людьми.
«Встречу организовали по инициативе наших прихожанок с нарушениями слуха, — рассказал отец Кирилл. — Мы пообщались о том, как сделать богослужение доступным для глухих людей, конечно, нужна большая работа, которой займемся в ближайшее время. Также рассмотрели некоторые жесты, касающиеся церковной терминологии».
По словам священника, встречи с глухими людьми с конца марта будут проходить в храме каждое воскресенье. «После Пасхи надеемся совершить богослужение с переводом на жестовый язык», — поделился планами настоятель Успенской церкви.
Отметим, что священник Кирилл Кочнев — один из немногих священнослужителей, владеющих сурдопереводом. В 2013 году он окончил курсы жестовой речи в Северодвинске.
(по материалам Архангельской епархии)