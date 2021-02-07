Женщины и мужчины по-разному видят образ отечественного предпринимателя

Честность, ответственность и целеустремленность — три главных качества настоящего предпринимателя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.
Почти каждый пятый россиянин основным качеством предпринимателя считает честность (19%). На втором месте — ответственность (18%), на третьем — целеустремленность (15%). По мнению 14% респондентов, для предпринимателя важна коммуникабельность. Еще 12% назвали важным качеством стратегический тип мышления. Трудолюбие сочли одним из основных качеств владельца бизнеса 9% респондентов. По 7% ответивших видят предпринимателя как стрессоустойчивого, вежливого и компетентного человека. Настоящему предпринимателю присущи упорство, деловая хватка и доброжелательность (по 6%). 5% россиян назвали главными для предпринимателя отрицательные черты, например, беспринципность, наглость и жадность. Еще по 5% назвали смелость, интуицию и уверенность.
Среди множества других менее популярных качеств россияне выделяли активность, креативность, склонность к риску, пунктуальность, терпение и справедливость. Предприниматель должен быть дисциплинированным, расчетливым и иметь руководящие навыки. В числе необходимых характеристик также инициативность, внимательность, профессионализм, наличие связей, совесть, образованность, находчивость, обучаемость и адаптивность.
Женщины почти в два раза чаще мужчин считают необходимым качеством ответственность (23 и 12% соответственно) и коммуникабельность (18 и 9%). Мужчины же чаще считают, что в ведении бизнеса не обойтись без отрицательных черт характера (8% против 2% среди женщин).