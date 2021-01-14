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Мокрый снег на всей территории Поморья. Погода, которая нас ожидает

По информации специалистов Гидрометцентра Северного УГМС, в предстоящие выходные дни (20-21 марта) погоду в Поморье будет определять обширная циклоническая система.

Повсеместно пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температурный фон будет повышаться. В субботу ночью -13,-18°, на северо-востоке до -23°; днем -7,-12°. В воскресенье ночью -8,-13°; днем -1,-6°, на западе до +2°.

На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды. Под влиянием циклонов и атмосферных фронтов в большинстве районов пройдут осадки. Будет усиливаться ветер с порывами до 10-15 м/с.

Температурный фон в ночные часы составит от -8 до -13°, днем +2,-3°. В отдельные периоды с прохождением теплого атмосферного фронта до +5.

19 март 13:16 | : Будни

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