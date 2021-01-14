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ОНФ спрашивает, как помочь детям-инвалидам Архангельской области

Поддержка государства, о которой никто не знает: ОНФ запускает опрос об обеспеченности средствах реабилитации детей с инвалидностью‍

Родители тяжелобольных детей жалуются в Народный фронт на отсутствие какой-либо информации о законодательных изменениях, увеличивающих меры поддержки от государства.

Так, в прошлом году Минтруд России сократил сроки пользования пеленками и подгузниками, которые бесплатно выдают детям с инвалидностью. К примеру, если раньше ребенку выдавали 3 памперса на сутки, то теперь ему полагается 5. Однако по сообщениям из регионов, семьи, в которых есть дети-инвалиды, об изменениях в нормативной базе не знают и не могут ими воспользоваться.

Народный фронт запускает опрос для оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению льготных категорий граждан техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Пройдите опрос по ссылке: https://nk.onf.ru/surveys/Technical_mean

P.S. Ответ редакции: как и взрослым – сделать поморские город доступными для проживания инвалидов-колясочников… хотя бы в части передвижения по ним.

17 март 11:27 | : Будни

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