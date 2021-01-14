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"Если бы я знал про коронавирус". Россияне осмысливают карантинный год

Переосмысливая год, проведенный в состоянии карантина, россияне чаще всего советуют себе не паниковать, беречь здоровье и верить в свои силы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Если бы существовала возможность вернуться на год назад, в то время, когда карантин по коронавирусу еще не был объявлен, 15% россиян, встретившись с самим собой, посоветовали бы меньше нервничать. Каждый девятый (11%) настаивал бы на необходимости соблюдения противовирусных мер и ограничений. Еще 11% обратились бы к себе с напутствием «Не сдавайся!» 9% россиян посоветовали бы себе накопить подушку безопасности. 7% предостерегли бы от опрометчивых карьерных решений, в частности, увольнения или смены работы. 4% настаивали бы на необходимости самообразования или повышения квалификации. 3% призвали бы себя к экономии. 2% напомнили о необходимости беречь родных и близких. Еще 2% посоветовали бы вложить финансы в акции, валюту, биткоин или недвижимость.

Другие не столь популярные советы дали бы себе 12% россиян. Среди них — закупить оптом медицинские маски, больше гулять, заниматься спортом и не объедаться. Кто-то посоветовал бы себе запастись едой, другие же, напротив, не впадать в продуктовую истерию. Некоторые настаивали бы на необходимости больше отдыхать, другие же — повременить с отпуском, дождавшись открытия границ. Одни посоветовали бы выбросить телевизор, другие — запастись попкорном.

12% опрошенных не стали бы давать никаких советов: «Пусть жизнь идет своим чередом. И это пройдет», — философски замечали они.

17 март 08:07 | : Будни

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