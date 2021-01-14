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Потеплело. В Архангельске будет отключено отопление по следующим адресам

17 марта с 9:00 до 17:00 в связи с производством ремонтных работ на теплотрассах будет ограничено теплоснабжение по ул. Авиационная, 1-8, 11, 11/1, 12, 23, 24, 36, 68, аэропорт Архангельск, 1, 2, 4, 7, 9, ул. Выучейского, 84, 86, 88, 90, 92, 92/1, 94, 94/1, 96, 98, ул. Суфтина, 8, 8/1, 10, 12, ул. Суфтина 1 проезд, 2-5, 6, 6/1, 7-9, 11-13, ул. Шабалина, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 2, ул. Дачная, 64, ул. Красных Маршалов, 16, 18.

С 9:00 до 13:00 в связи с плановыми ремонтными работами будет отключено отопление по ул. 263 Сивашской дивизии, 1-8, ул. Речников, 27-29, 46-48, 56/1, 31, 31/1, 32, 32/1, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, ул. Штурманская, 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7-9.

17 март 07:59 | : Будни

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