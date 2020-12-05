Напутствие митрополита Корнилия на Великий пост

Дорогие братья и сестры!
Ныне вся полнота Русской Православной Церкви готовится к вступлению во спасительное поприще Святой Четыредесятницы — Великого поста! «Постное время светло начнем, к подвигам духовным себе подготовим, очистим душу, очистим плоть, постимся от всякия страсти», — слышим мы слова одного из великопостных песнопений.
Особое время благословенной Четыредесятницы, напоминающее нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, можно воспринимать как странствие, из которого каждый из нас призван выйти обновленным и очищенным, готовым в чистоте сердца воспринять радость Светлого Христова Воскресения.
В Евангелии Господь наш Иисус Христос напоминает: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством» (Лк. 21: 34). Наше воздержание от скоромной пищи и развлечений — это средство духовной дисциплины, но не самоцель. «Не есть хлеба и не пить воды или чего иного — не есть еще пост. Ибо и бесы не едят и не пьют совершенно ничего, а все-таки злы», — писал преподобный Анатолий Оптинский. Другой известный русский подвижник XIX столетия святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечал, что «повсюду Святой Дух законополагает соединение поста с молитвою».
По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, молитва — это замечательное духовное достижение, связанное с правильным прохождением Великого поста: «В молитве человек предстоит Богу; в молитве разум, освобождаемый от плена плоти, просвещается Божественной истиной. Достаточно вслушаться и вдуматься в замечательные слова псалмов и молитв, погрузиться в стихию богослужения, и как будто отступает все то, что окружает нас и будоражит сознание, что привносит в душу стихии мира сего. Молитва реально соединяет нас с Господом, и только через молитву мы способны почувствовать Божественное присутствие в нашей жизни».
Молитвенные великопостные богослужения исполнены удивительной красоты, пронизаны знакомой каждому верующему человеку «светлой печалью», которая выражается в пении и чтении, в убранстве храмов и облачении священников. Пусть каждый из нас, сосредоточенно внимая благодатным великопостным песнопениям и вникая в слова чтений, горячо молится Господу Богу о даровании нам духа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви.
«Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего», — эти слова молитвы святого Ефрема Сирина напоминают нам о добродетели покаяния. Проходя поприще Великого поста, мы должны искренне раскаяться, исправить свою жизнь, изменить свое сердце. Всё это невозможно, если мы осуждаем друг друга и не видим собственных грехов, страстей и пороков.
«Оставим сладострастие плоти и приступим к Христу в покаянии, взывая: Боже наш, помилуй нас», — поется в одной из великопостных стихир. Милостивый Господь да поможет всем нам развить духовные дарования и употребить благословенное время Святой Четыредесятницы во спасение наших бессмертных душ. Пусть помощниками нашими будут Преблагословенная Дева Мария и бесчисленный сонм угодников Божиих, проводивших жизнь в посте и молитве, оставивших нам вдохновляющие примеры следования воле Божией и исполнения заповедей Христа Спасителя.
Призываю на всех вас Божие благословение!
(по материалам Архангельской епархии)