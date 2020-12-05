Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Напутствие митрополита Корнилия на Великий пост

Дорогие братья и сестры!

Ныне вся полнота Русской Православной Церкви готовится к вступлению во спасительное поприще Святой Четыредесятницы — Великого поста! «Постное время светло начнем, к подвигам духовным себе подготовим, очистим душу, очистим плоть, постимся от всякия страсти», — слышим мы слова одного из великопостных песнопений.

Особое время благословенной Четыредесятницы, напоминающее нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, можно воспринимать как странствие, из которого каждый из нас призван выйти обновленным и очищенным, готовым в чистоте сердца воспринять радость Светлого Христова Воскресения.

В Евангелии Господь наш Иисус Христос напоминает: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством» (Лк. 21: 34). Наше воздержание от скоромной пищи и развлечений — это средство духовной дисциплины, но не самоцель. «Не есть хлеба и не пить воды или чего иного — не есть еще пост. Ибо и бесы не едят и не пьют совершенно ничего, а все-таки злы», — писал преподобный Анатолий Оптинский. Другой известный русский подвижник XIX столетия святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечал, что «повсюду Святой Дух законополагает соединение поста с молитвою».

По словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, молитва — это замечательное духовное достижение, связанное с правильным прохождением Великого поста: «В молитве человек предстоит Богу; в молитве разум, освобождаемый от плена плоти, просвещается Божественной истиной. Достаточно вслушаться и вдуматься в замечательные слова псалмов и молитв, погрузиться в стихию богослужения, и как будто отступает все то, что окружает нас и будоражит сознание, что привносит в душу стихии мира сего. Молитва реально соединяет нас с Господом, и только через молитву мы способны почувствовать Божественное присутствие в нашей жизни».

Молитвенные великопостные богослужения исполнены удивительной красоты, пронизаны знакомой каждому верующему человеку «светлой печалью», которая выражается в пении и чтении, в убранстве храмов и облачении священников. Пусть каждый из нас, сосредоточенно внимая благодатным великопостным песнопениям и вникая в слова чтений, горячо молится Господу Богу о даровании нам духа целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви.

«Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего», — эти слова молитвы святого Ефрема Сирина напоминают нам о добродетели покаяния. Проходя поприще Великого поста, мы должны искренне раскаяться, исправить свою жизнь, изменить свое сердце. Всё это невозможно, если мы осуждаем друг друга и не видим собственных грехов, страстей и пороков.

«Оставим сладострастие плоти и приступим к Христу в покаянии, взывая: Боже наш, помилуй нас», — поется в одной из великопостных стихир. Милостивый Господь да поможет всем нам развить духовные дарования и употребить благословенное время Святой Четыредесятницы во спасение наших бессмертных душ. Пусть помощниками нашими будут Преблагословенная Дева Мария и бесчисленный сонм угодников Божиих, проводивших жизнь в посте и молитве, оставивших нам вдохновляющие примеры следования воле Божией и исполнения заповедей Христа Спасителя.

Призываю на всех вас Божие благословение!

(по материалам Архангельской епархии)  

15 март 12:03 | : Будни / Верую

Главные новости


«Морозным паром страстно поперхнувшись». Женщинам посвящается
Александр Цыбульский: Области нужно новое жилье, коммерческое в том числе

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2021 (143)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)

Деньги


все материалы
«    Март 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20