Злоба дня. Нас учат как правильно разделять мусор

В этом году Всемирный день прав потребителей, который празднуется 15 марта, проходит под экоэгидой. Международная организация потребителей объявила, что девизом дня будет «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами». Роскачество, исследуя потребительские товары, анализирует их в том числе и по экологическим критериям: упаковки чаще всего изготавливаются из пластика, стекла, металла или комбинированных материалов. Какие-то из них могут послужить людям повторно. Вклад потребителя может заключаться в сортировке мусора, чтобы вторсырье отправлялось на переработку.
Разделяй и властвуй
В России реформа по обращению с бытовыми отходами началась с 1 января 2019 года. Паспорт нацпроекта «Экология» (который определяет основные направления реформы) предполагает, что к 2024 году на вторичную переработку будет направляться 36% мусора (в год начала действия инициативы, да и сейчас, этот показатель существенно ниже). Условия раздельного сбора мусора учитываются в новых санитарных правилах (СанПиН).
В большинстве случаев предполагается, что мусор жители сбрасывают в два контейнера: для смешанного мусора и вторичного сырья. Ко вторсырью относятся: пластик, стекло, металл, бумага и картон. В крупных городах запущены тестовые проекты более тщательной сортировки мусора, которые предполагают разделение вторсырья по типу материала.
Несмотря на то, что формально сортировка мусора действует достаточно давно, многие потребители имеют самое приблизительное представление о том, как она осуществляется, и думают, что это очень сложно и затратно по времени и силам. Определенные нюансы действительно существуют, и их важно соблюдать, но в целом «правила игры» весьма просты.
А что на Западе?
На Западе сортировкой мусора начали заниматься с 80-х годов прошлого века. Одной из первых стран, осознавших важность переработки отходов, стала Германия. Чуть позже, уже в 90-е, стандарты сортировки начали фиксировать на законодательном уровне: во Франции, Великобритании, Швеции, Польше и других странах были приняты соответствующие законы.
Сейчас процент перерабатываемого мусора в странах Европы разнится – от 68% в Германии (данные на 2017 год) до 0,3% в Сербии. Такая разница связана с экономическим положением и развитостью культуры переработки мусора.
Хорошо налажена система, например, в Швеции: только 7% мусора оказывается на свалке, а 45% электроэнергии вырабатывается за счет переработки отходов.
Не весь пластик одинаков
Существует много разновидностей пластика, и далеко не каждая подходит для вторичной переработки. Так, например, нельзя переработать емкости с маркировкой 7 OTHER. Это тюбики от зубной пасты, бутылки для кулера, пакеты для замороженных продуктов, детские бутылочки из поликарбоната. Нельзя опустить в специальный контейнер и упаковки с маркировкой 3 PVC (ПВХ) – прозрачную упаковку для пищевых продуктов, упаковки из-под лекарств, оконные рамы, игрушки.
Также непригодны для вторсырья бутылки из матового или цветного пластика, многослойного PET, емкости из-под растительного и машинного масла (последние принимают в некоторых регионах, необходимо уточнять у оператора, который занимается вывозом мусора у вас).
Есть и другие материалы и предметы, которые нельзя опускать в синие контейнеры. Так, например, на сайте мэра Москвы в числе таковых перечислены салфетки, бумажные полотенца, чеки, виниловые обои, ламинированная бумага, фотографии, бумажные стаканчики, предметы из фаянса, хрусталя, керамики.
Все перечисленные выше отходы нужно выбрасывать в серый контейнер «Смешанные отходы». Еще один важный аспект заключается в том, что упаковки из разных материалов необходимо правильно подготовить, перед тем как выбрасывать.
Валерий Петросян, заместитель генерального директора «РТ-Инвест»:
«В синие баки для сухих отходов должны попадать только те отходы, которые после сортировки можно использовать вторично: это бумага, картон, стекло, алюминиевые банки и пластиковые бутылки. Крышки необходимо открутить, а сами бутылки – смять, чтобы они занимали меньше места в контейнере. Важно помнить, что все фракции для переработки должны быть чистыми, без пищевых примесей. Загрязненный материал менее пригоден для переработки и приводит к снижению качества вторсырья».
Некоторые бытовые предметы, такие как батарейки, ртутные градусники или лампочки, в принципе нельзя выкидывать в контейнеры для бытовых отходов. Их сдают в специальные пункты утилизации.
Ответы на популярные вопросы
Мусор, который предназначен для переработки, забирает отдельная машина. Но если приезжает всего один мусоровоз, это еще не повод ругать администрацию! Все отходы отправляются на досортировку, где будут еще раз распределены по категориям.
Если вас мучают сомнения, обратитесь в управляющую компанию (УК) или местный департамент ЖКХ с просьбой дать информацию, на какие перерабатывающие предприятия отправляется мусор из контейнеров у вашего дома. Если вы заметили, что ранее приезжали два мусоровоза, а теперь только один, обратите на этот факт внимание властей.
Александр Борисов, заместитель руководителя Роскачества:
«Зафиксируйте смущающие вас факты (фото, видео) и официально обратитесь в муниципалитет, органы Роспотребнадзора, поскольку при подтверждении фактов возможна постановка вопроса об отзыве лицензии у компании. Сбор, переработка и утилизация мусора – это лицензируемая деятельность.
Как надо? Содержимое синих контейнеров поступает в сортировочный комплекс, где мусор сортируют по видам, а после этого отправляют на перерабатывающие заводы».
Вопреки бытующему мнению, что таковых нет, подобные предприятия существуют. В России их больше 1000, причем зачастую они оказываются недостаточно загружены (так как мало отсортированного мусора).
Из вторсырья изготавливают полезные, практичные и красивые вещи! Переработанный пластик отправляется на производство футболок, курток, мебели, коврового покрытия; из алюминиевых банок получаются велосипеды; макулатура используется для изготовления туалетной бумаги и других бумажных изделий.
Сортируя мусор, вы спасаете деревья, экономите пресную воду и энергию, которые не будут затрачены на производство новой тары. Еще одно крайне перспективное направление переработки мусора – создание упаковки для продукции, в том числе продовольственной. В России уже есть производители, которые используют упаковку из вторичных материалов для своей продукции.
Потребитель имеет право знать, из чего сделана упаковка!
Роскачество, со своей стороны, осознает важность заботы об окружающей среде. В ходе каждого веерного исследования эксперты оценивают экологичность упаковки продукта и представляют информацию о примерных сроках разложения упаковки, то есть о влиянии ее на окружающую среду.
Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества:
«Экокритерии мы анализируем (наряду с другими показателями) с января 2020 года, за это время было проведено 38 веерных исследований. В категориях товаров, которые мы тестировали, упаковка чаще всего изготовлена из пластика, стекла, металла и комбинированных материалов. Самый часто используемый пластик – полипропилен, на втором месте – ПЭТ (полиэтилентерефталат). Самый часто используемый комбинированный материал – бумага и картон/пластмасса/алюминий. На данный момент ПЭТ считается одним из самых простых материалов для переработки. Он занимает второе место после алюминия в пересчете на ценность вторсырья. Из-за этого переработка ПЭТ стала одним из самых успешных и популярных направлений в переработке полимеров. Полипропилен также подлежит вторичной переработке. Вторичный ПП, полученный с применением самых передовых технологий, представляет собой продукт высокого качества, который затем широко применяется в промышленности. Мы считаем, что компании, которые применяют на производстве передовые технологии, заботятся об окружающей среде и используют переработанные материалы, должны быть поощрены, так как они вносят немалый вклад в улучшение экологической ситуации. А потребители могут поддержать нашу инициативу, участвуя в сортировке отходов».
Что делать, если у вашего дома не установлены контейнеры для раздельного сбора мусора?
Все описанное выше – прекрасно, экологично, современно, ответственно. Но система хороша только в том случае, если она действительно работает. К сожалению, во многих городах и особенно поселках ситуация оставляет желать лучшего. Даже в наше просвещенное время рядом с жилым домом может не быть контейнера вовсе, не говоря уже о специальных емкостях для раздельного сбора мусора.
Однако жители могут не ждать милости от администрации и проявить инициативу, добившись того, чтобы им установили такие контейнеры. Для этого, правда, придется потратить какое-то время. Итак, рассказываем, по какому алгоритму действовать.
Для начала немного общей информации. С 2019 года в России должны функционировать региональные операторы (то есть компании), отвечающие за обращение с отходами. В обязанности оператора может входить организация раздельного сбора мусора, а может и не входить – все зависит от того, какого вектора придерживаются местные власти.
Поэтому первый шаг – выяснить, какова ситуация в вашем регионе. Если вы узнаете, что оператор обязан внедрять раздельный сбор мусора, то как гражданин имеете право контролировать этот процесс и принимать деятельное участие в формировании культуры раздельного сбора отходов (РСО) в вашем дворе.
Вы как производитель и собственник отходов имеете право инициировать такой раздельный сбор мусора на своей придомовой территории. Действовать при этом нужно через управляющую компанию. Организовать самостоятельно раздельный сбор мусора можно в несколько этапов:
Для этого посмотрите в интернете, какие компании работают в соседних районах, или обратитесь к местным властям. Если вы не можете отыскать такую информацию, обратитесь в экологические компании, работающие в вашем регионе, они окажут поддержку, в том числе информационную.
На нем сообщите о своем предложении организовать раздельный сбор отходов. Если это сопряжено с дополнительными расходами (то есть жильцы сами платят за вывоз мусора), организуйте голосование о принятии такого решения. Все необходимо зафиксировать в протоколе.
Иногда УК отказывают в таких инициативах, если не видят в них смысла или считают, что процесс слишком сложный и запутанный. Подготовьте аргументы в пользу вашего предложения. С 1 января 2019 года муниципальные власти имеют полномочия по определению мест накопления отходов и экологическому просвещению населения (503-ФЗ РФ, ст. 8) – вы можете воспользоваться этим.
Если согласие получено, совместно выберите компанию, которая будет предоставлять услуги по РСО. После этого снова организуйте собрание жильцов и утвердите на нем тарифы, по которым вы будете работать с подрядчиком, вывозящим отходы.
Если ваша придомовая территория находится в ведении муниципальных или районных властей, их нужно поставить в известность о том, что вы планируете установить контейнеры для раздельного сбора мусора и получить на это разрешение. Если придомовой территорией распоряжается УК, она сама может оформить такое разрешение.
Также требуется подписать соглашение между УК и заготовительной компанией, которая будет вывозить мусор. Рекомендуется отразить в этом соглашении такие пункты:
Возможна только после подписания всех документов.
Что касается типа контейнера, то самые распространенные в России – вариант «вторсырье и все остальное». Они самые востребованные у операторов отрасли, потому что при такой сортировке сырье легко досортировать и отправить на переработку.