В Архангельске суточная заболеваемостьCOVID-19 упала ниже 30

За последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели 193 человека. А всего с начала пандемии вылечились 54435 человек из числа жителей и граждан, пребывающих на территории региона.
В то же время за последние сутки областным референс-центром выявлено 95 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе.
По данным регионального Управления Роспотребнадзора, среди новых заболевших:
29 архангелогородцев;
12 северодвинцев (8 из них – сотрудники предприятий, обслуживающихся в ФМБА);
10 жителей Красноборского района;
по 9 новых случаев выявлено в городах Котласе и Новодвинске;
6 – в г. Коряжме;
5 – в Вельском районе;
по 3 – в Онежском и Устьянском районах;
по 2 – в Котласском и Ленском;
по 1 – в Вилегодском, Каргопольском, Плесецком, Приморском и Шенкурском р-нах.