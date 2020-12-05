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Архангельский депутат рассказал, чем рискуют жители Экономии

Депутат Архангельской городской Думы Михаил Федотов (фракция «Единая Россия») прокомментировал информацию Администрации Архангельска об установке пешеходных переходов на конечной автобусной остановке в посёлке Экономия. Народный избранник отметил, что стоимость работ не так велика, при том, что люди там каждый день рискуют жизнью.

«В ответе на мой запрос представители городской администрации сообщили, что «определение точных объёмов необходимого обустройства пешеходного перехода может быть посредством натурного обследования с проведением измерений на местности в весенне-летний период. …Считаю, что эти работы должны быть обязательно выполнены. Ещё раз напомню об этом чиновникам, когда сойдёт снег и наступит настоящая весна», – сказал Михаил Федотов.

Также в документе говорится, что ориентировочная стоимость работ – 448 тысяч рублей.

«На мой взгляд, эта сумма (да и любая другая) несопоставима с тем, что людям приходится ежедневно рисковать своей жизнью, перебегая дорогу с нарушением правил дорожного движения», – подчеркнул депутат.

 

12 март 12:20 | : Будни

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