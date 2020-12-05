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Мэрия Архангельска предупреждает: берегите головы своих детей

Из-за переменчивой погоды с крыш домов происходит сход снежных масс, а также падение образовавшихся наледи и сосулек. Особое внимание следует уделить безопасности детей… недавно в Северодвинске произошел подобный инцидент.

 

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега. Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

 Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны! Падение снега и наледи с крыш может привести к увечьям и даже к гибели. Поэтому необходимо соблюдать меры личной осторожности, не ходить рядом с домами со скатными кровлями, поменять привычные пешие маршруты, если они проходят в подобных местах, предупреждать о мерах предосторожности своих детей. Также горожанам в период потепления необходимо соблюдать предельную осторожность при нахождении на пешеходных и транспортных переправах.

 При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в управляющую компанию. Работники коммунальных служб обязаны отреагировать на ваше сообщение, в случае неисполнения ваших требований вы имеете право обратиться в Управление муниципального жилищного контроля администрации Архангельска. Для этого необходимо составить соответствующее заявление в письменной форме.

 Управление находится по адресу: пр. Троицкий, 60, к. 427. Телефоны для справок: 606-798, 606-796.  

10 март 12:26 | : Будни

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